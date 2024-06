© Sport1

Grundlage war also besagte "Marken-DNA", die auf Basis des vor längerem formulierten Sport1-Leitbildes "Maximize Moments in Sports & Entertainment" entwickelt wurde. Diese Marken-DNA umfasst vier Attribute: authentisch, mutig, vielfältig und kompetent. "Authentisch" steht dafür, dass man den Sport genauso liebe wie die Fans und ihnen auf Augenhöhe und per Du begegnen wolle. "Mutig" steht dafür, dass man offen für neue Sportarten, Formate und Geschichten sein will. "Vielfältig" bedeutet, dass man "Flagge gegen Hass, Hetze und Diskriminierung" zeigen will. Und das Attribut "kompetent" steht für das Selbstverständnis, über das Know-How der "Sport- und Entertainment-Plattform Nummer 1" zu verfügen.

Video: Opener EM-Doppelpass im neuen Design To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Das neue Design wird nun Stück für Stück eingeführt. Im ersten Schritt wurde das Corporate Design rund um die Dachmarke Sport1 modernisiert und eine neue, buntere Farbwelt geschaffen, nun erfolgt die schrittweise Umsetzung für alle Formate über alle Kanäle hinweg. Die Kampagnen und Design-Elemente für den "EM Doppelpass" und "EM aktuell", den "Sport1 Film-Freitag" und die "Dart-Highlights" erschienen bereits in der neuen Optik, weitere sollen über die kommenden Wochen und Monate folgen.

Tim Schnabel: "Mein besonderer Dank gilt dem ganzen SPORT1 Team: Von der Entwicklung unseres neuen Markenbilds bis hin zur Implementierung aller Elemente haben wir dieses Großprojekt komplett in-house gestemmt – und diese Kreativität, dieses Brennen für unsere Marke kommt bei unserem neuen Look & Feel hervorragend zum Ausdruck. Aufbauend auf unserer Vision ‚Maximize Moments in Sports & Entertainment’ ist das neue Branding ein wichtiger Schritt. Wir wollen allen Fans auf unseren Plattformen das bestmögliche Sport- und Entertainment-Erlebnis bieten! Willkommen #mittendrin in der neuen Sport1-Welt!“