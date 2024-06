am 13.06.2024 - 16:40 Uhr

Sowohl Oliver Berben, der Vorstandsvorsitzende der Constantin Film AG als auch UFA-CEO Sascha Schwingel wurden am Donnerstag in Berlin in den Gesamtvorstand der Produktionsallianz gewählt. "Ich begrüße unsere neuen Mitglieder Oliver Berben und Sascha Schwingel und freue mich sehr auf die Zusammenarbeit. Gemeinsam werden wir erfolgreich für die Zukunftsfähigkeit des Filmstandortes Deutschland eintreten", sagte Björn Böhning, CEO und Sprecher des Gesamtvorstandes.