In der kommenden Woche wird sich "In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte" in die Sommerpause verabschieden. Der Termin für die Rückkehr der erfolgreichen Vorabendserie steht allerdings bereits fest: Die neuen Folgen laufen ab dem 22. August jeweils donnerstags um 18:50 Uhr.

In der letzten Folge vor der Pause muss Sofia Galura (Olivia Papoli-Barawati) mit ansehen, wie ihr bester Freund Konstantin Gruber (Dennis Svensson) auf ihrer Examensparty auf der Tanzfläche zusammenbricht. Gemeinsam mit ihren Kollegen Olli Probst (Arne Kertész) und Tamar Hummel (Linda Kummer) kann sie ihn notversorgen, doch die Lage ist ernst. In der Notaufnahme erlebt Sofia, wie Dr. Leyla Sherbaz (Sanam Afrashteh) und Florian Osterwald (Lion Wascyk) um sein Leben kämpfen. Für Leyla ist klar: Konstantin verheimlicht etwas. Kaum wieder bei Bewusstsein, bringt er Sofia dann auch noch vor ihren Vorgesetzten in eine höchst unangenehme Lage, sodass Sofia enttäuscht ihre Freundschaft infrage stellt.

Bis zum Ende der Sommerpause überbrückt Das Erste die Zeit mit Wiederholungen der Serie. In diesem Jahr erreicht "In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte" im Schnitt mehr als zwei Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. Zudem zogen zuletzt auch die Quoten bei den jüngeren Fans an: Die aktuelle Folge erreichte in dieser Woche einen Marktanteil von 10,2 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.