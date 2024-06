Mehr als 34 Jahre lang gehörte die "Lindenstraße", die am 8. Dezember 1985 ihre Premiere feierte, zum festen Inventar des deutschen Fernsehens. Sonntag für Sonntag ließen sich Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer auf den neuesten Stand bringen, was im Leben von Mutter Beimer, Else Kling und Co. aus dem fiktiven Straßenzug in München so getan hat - bis die Serie angesichts der über die letzten Jahre rückläufigen Reichweiten im Frühjahr 2020 eingestellt wurde.

Doch nun lassen sich alle 1.758 Folgen noch einmal ansehen - zumindest wenn man Zugriff auf ARD Plus hat. Das kostenpflichtige Streaming-Angebot der ARD begann im vergangenen Jahr mit der Online-Stellung der ältesten Folgen und arbeitete sich dann sukzessive Jahr für Jahr vor. Am 4. Juli folgt nun auch der letzte Schwung, damit ist das "Lindenstraßen"-Archiv nun also in Kürze komplett.

"Die 'Lindenstraße' ist nicht nur ein bedeutendes Kapitel der Fernsehgeschichte, sondern auch ein kulturelles Phänomen mit einer riesigen Fangemeinde", sagt Michael Loeb, Geschäftsführer von ARD Plus und der WDR Mediagroup. Tatsächlich erlaubt das "Lindenstraßen"-Archiv nicht nur einen Blick in die Fernseh-Vergangenheit: Die "Lindenstraße" verstand sich stets auch als Spiegel der realen gesellschaftlichen und politischen Entwicklungen war, die in der von Hans W. Geißendörfer entwickelten Fernsehserie regelmäßig aufgegriffen wurden.

Genaue Zahlen zu den Abrufen nennt ARD Plus zwar nicht, spricht aber von einem Erfolg: "Im November 2023 haben wir damit gestartet, jede Woche eine Staffel der 'Lindenstraße auf ARD Plus zu veröffentlichen und seitdem ist die Serie einer unserer meist geschauten Titel! Große Programmklassiker der ARD finden bei ARD Plus ihre Zielgruppe und wir werden das Angebot zunehmend mit weiteren Programmklassikern ausbauen", so Michael Loeb.

ARD Plus ist der kostenpflichtige Streamingdienst, mit dem die ARD Inhalte online verfügbar macht, die schon aus rechtlichen Gründen nicht kostenfrei in der ARD-Mediathek stehen dürfen - von den zusätzlichen Rechtekosten mal abgesehen. ARD Plus startete 2018 ursprünglich bei Magenta TV, wo es bis heute ohne weiteren Aufpreis Teil des Angebots ist. Danach folgten weitere Verbreitungspartner, seit 2022 ist ARD Plus auch mit eigener App und Website als eigenständiger Streamingdienst für 4,99 Euro im Monat am Start.