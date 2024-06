Aus einem Drehstart Ende des Jahres 2023 wurde nichts, nun aber geht es voran. In Potsdam haben mittlerweile die Vorbereitungen für die sechsteilige Serie aus dem Hause UFA Fiction begonnen – ausgestrahlt werden soll das Ergebnis schließlich im kommenden Jahr bei Prime Video. Schon länger bekannt war, dass Moritz Bleibtreu in der Regel des Mr. Pommeroy zu sehen sein wird. Neben ihm spielt Alicia von Rittberg, bekannt aus Charitè, die junge Miss Sophie, wie Bild berichtet.

Das Blatt schreibt obendrein: Frederick Lau wird als Mr. Winterbottom zu sehen sein, Jacob Matschenz als Sir Toby und Christoph Schechinger als Admiral von Schneider. Die Rolle des Butlers wird Kostja Ullmann übernehmen. Das überrascht durchaus, kursierten in der Vergangenheit doch gänzlich andere Namen durch die Presse. Zunächst hieß es, Daniel Donskoy, Jannis Niewöhner, Teddy Teclebrhan und David Schütter seien im Fokus der Macher.



In sechs Episoden soll erzählt werden, wie fünf unterschiedliche Männer um die Hand der zur der Zeit 38 Jahre alten Miss Sophie kämpfen. Die Geschichte spielt in England zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Die junge Miss Sophie befindet sich in einer finanziellen Notlage. Sie beschließt zu heiraten und lädt daher fünf junge und heiratswillige Männer auf ihr Schloss. Doch bevor sie eine Wahl treffen kann, wird einer der Herren ermordet. Sie kämpfen die jungen Männer einerseits um das Herz von Miss Sophie, andererseits versucht diese, den Mörder ausfindig zu machen.

"Dinner for Five" basiert auf dem Buch "Dinner for Five - Killer for One". Produzent der Serie ist Tommy Wosch. Er und Moritz Bleibtreu arbeiteten schon bei "Faking Hitler" zusammen.