RTL unternimmt im Sommer nun den zweiten Anlauf, die Marke "Geo" auf die große Showbühne zu bringen, nachdem "Die große Geo-Show - In 55 Fragen um die Welt" im vergangenen Jahr zwar mit einigem Aufwand produziert wurde, letztlich aber nur mäßige Quoten mit absteigender Tendenz erreichte. Die letzte Folge im September erreichte im Schnitt nur 1,13 Millionen Menschen und in der kassischen Zielgruppe magere 7 Prozent Marktanteil.

Nun also ein neuer Versuch unter dem Titel "Wunder der Erde - Das große Geo-Quiz", der am 20. und 27. Juli jeweils am Samstagabend um 20:15 Uhr bei RTL zu sehen sein wird. Hatte man im vergangenen Jahr noch fünf Promis zunächst rund um die Welt geschickt, ehe sie dann zurück im Studio in verschiedenen Quiz-Runden gegeneinander antraten, ist davon im neuen Konzept nun nichts mehr zu sehen. Stattdessen werden drei prominente Duos die Wunder der Erde aus dem Studio heraus entdecken müssen, wo sie in verschiedenen Quiz- und Aktionsrunden gegeneinander antreten.

Im Lauf des Abends geht es dabei um sechs Kategorien: "Best Buddies", "Kaum zu glauben", "Superhelden", "Besser als ihr Ruf", "Extrem" und "Phänomenal" - wobei die Namen extra etwas kryptisch gehalten sind, damit man nicht genau weiß, was sich hinter dem Namen verbirgt. Zusätzlich müssen die Rateteams ihr Wissen auch in unterhaltsamen Spielen, Experimenten sowie Bilder- und Hörrätseln unter Beweis stellen. Zu gewinnen gibt es pro Show bis zu 30.000 Euro für den guten Zweck.

Nicht geändert hat sich im Vergleich zum Vorläufer-Format die Moderation: Sonja Zietlow wird durch den Abend führen und dabei von Wissenschaftsexperte Dirk Steffens unterstützt. Die Quiz-Duos der ersten Folge sind Ilka Bessin & Sasha, Tom Beck & Motsi Mabuse und Michael Mimi Kraus & Matthias Steiner. Produziert wird die Sendung von RTL Studios.