Unter dem Titel "Welt-Blick auf Amerika" startet der Nachrichtensender Welt bereits an diesem Mittwoch, den 19. Juni, ein neues, regelmäßiges Format. So soll Chefredakteur Jan Philipp Burgard die Sendung präsentieren, die künftig wöchentlich immer mittwochs um 15:30 Uhr gezeigt wird. Inhaltlich beschäftigt man sich in dem Format, der Titel lässt es bereits vermuten, mit den USA.

Wie Welt in einer Pressemitteilung ankündigt, will Burgard das Publikum "mit auf eine Reise durch die aktuellen politischen und gesellschaftlichen Entwicklungen in den USA" nehmen. Geplant sind Reportagen aus den USA, Interviews mit Experten und ein Blick auf den aufkommenden Wahlkampf. Außerdem will man in dem neuen Gefäß auch aktuelle Meinungsumfragen diskutieren. Zum Auftakt des neuen Formats spricht Jan Philipp Burgard mit der amerikanischen Botschafterin in Deutschland, Amy Gutmann.

Der Neustart macht vor allem auch deshalb jetzt Sinn, weil die ganze Welt Ende des Jahres in die USA blickt. Dann stehen dort nämlich wieder die Präsidentschaftswahlen an, aktuell sieht es nach einem erneuten Duell zwischen Joe Biden und Donald Trump aus - mit ungewissem Ausgang. In "Welt-Blick auf Amerika" wird man sich daher wohl auch mit der Frage beschäftigen, was passiert, wenn Donald Trump tatsächlich zum zweiten Mal zum US-Präsidenten gewählt werden würde.