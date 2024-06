Gibt es eine bessere Arena, um den Zeitgeist und die Alltagsprobleme der unterschiedlichsten Gesellschaftsschichten zu beobachten, als einen Späti in Berlin? Nein, meint man bei ZDFneo und lässt daher eine neue Sitcom auf ebenjenen 44 Quadratmetern Ladenfläche mitten in der deutschen Hauptstadt spielen. Die btf bildundtonfabrik hat in Berlin nun mit den Dreharbeiten begonnen, die noch bis Mitte August andauern sollen.

Und darum geht's: Für Fred (Wilson Gonzalez Ochsenknecht) ist sein Lieblings-Späti wie ein zweites Zuhause. Als der Besitzer kurzfristig in die Türkei reisen muss, dessen Tochter Aylin (Gülseren Erkut) sich aber auf die Schule konzentrieren soll, steht Freds zweites Wohnzimmer plötzlich auf dem Spiel. Also springt Fred an - doch die plötzliche Verantwortung bringt ihn schnell an seine Grenzen. Fred kann jede Hilfe gebrauchen, denn nicht nur die verschiedensten Stammkunden und skurrilsten Späti-Gäste stehen bei ihm auf der Matte, sondern auch Hausbesitzerin Frau Gröner (Isabell Polak), der jedes Mittel recht ist, um den Späti aus dem Haus zu bekommen.

Neben den genannten sind auch Nikeata Thompson und Marc Hosemann in Gastrollen zu sehen. Die Sitcom entsteht unter der Regie von Marleen Valien und Max Rainer, die gemeinsam mit Headautor Patrick Stenzel, Mathis van der Berg, Max Rauer, Biko Erki und Kilian Lieb auch für die Drehbücher verantwortlich sind. Produzentin ins Esther Busch, die Redaktion im ZDF haben Axel Laustroer und Nina Manhercz, Carina Bernd ist die verantwortliche ZDFneo-Koordinatorin.