Alles neu macht 2024: Denn in diesem Jahr wird es im deutschen Fernsehen gleich zwei "Turmspringen" in der Primetime geben. Wie schon seit einigen Tagen bekannt ist, wechselt die Showreihe nach drei Ausgaben von RTL wieder zurück in ihre ursprüngliche Heimat, zu ProSieben. RTL hatte das "RTL Turmspringen" mit fast 19 Prozent Marktanteil am 12. Januar 2024 übertragen. Nun ist klar: ProSieben wird das zurück erworbene Event bereits im September aufleben lassen.

Im Internet werden bereits Tickets für die Veranstaltung angeboten, die – wie bei RTL - in der Schwimm- und Sprunghalle im Berliner Europasportpark über die Bühne gehen soll. Geplanter Termin ist der 21. September, ein Samstag. In der Ankündigung heißt es, es würden Prominente im Einzel- und Synchronwettbewerb den unter "kritischen Augen der Sprungrichter" ihr sportliches Können zeigen. Für allte gelte: "Hartes Training und Ehrgeiz für den Sieg". Besonders gespannt dürfe man auf die erstmalige Teilnahme von "TV total"-Moderator Sebastian Pufpaff sein. Bisher letztmals gab es das "TV total Turmspringen" übrigens 2015, in der klassischen Zielgruppe ließen sich damals etwas mehr als 13 Prozent Marktanteil generiert.

Dieser bekommt, wie seit vergangener Woche feststeht, obendrein noch mehr zu tun. Denn ProSieben wird in der kommenden Saison auf deutlich mehr "TV total"-Events am Samstagabend setzen. Schon bekannt ist, dass es Ende August eine zweistündige XXL-"TV total"-Show zu sehen gibt, die in der Kölner Lanxess Arena entsteht. Zudem ist neben einer weiteren "WOK-WM" auch erstmals ein "TV total"-Wrestling-Event geplant. Ebenfalls neu: Ein "TV total Bundesvision Comedy Contest", bei dem jedes Bundesland "seine größte Lachnummer" ins Rennen schicken kann.