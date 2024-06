Schon seit einigen Wochen hat RTL erste Bilder aus seiner kommenden Primetime-Show "Splash – Das Promi-Pool-Quiz" in Trailer integriert. Somit war klar, dass der Neustart im Sommer und mit hoher Wahrscheinlichkeit nach der EM laufen wird. So ist es nun auch: Konkret gibt es die beiden Folgen der Sendung am 24. und 31. Juli zu sehen – sie laufen entsprechend nicht samstags, sondern an Mittwochabenden.

40 Prominente treten in der von Sophia Thomalla moderierten Spielshow gegeneinander an. Wer die Antwort weiß, bleibt trocken, wer falsch liegt, wird gnadenlos von dem herabrollenden Riesenball in den Pool katapultiert. 250.000 Euro gibt es zu gewinnen. Wer mischt mit? Nadine Angerer, Philipp Boy, Pascal Hens, Sabrina Mockenhaupt, Ralf Moeller, Evelyn Burdecki, Bruce Darnell, Rúrik Gíslason, Cathy Hummels, Franziska Knuppe, Ross Antony, Lorenz Büffel, Menderes Bagci, Joey Heindle, Loona, Angela Finger-Erben, Mareile Höppner, Gülcan Kamps, Bella Lesnik, Frauke Ludowig, Mimi Gwozdz, Paul Janke, Yeliz Koc, Filip Pavlovic, Dominik Stuckmann, Jenny Elvers, Antonia Hemmer, Claudia Obert, Pam Pengco, Cora Schumacher, Max Bornmann, Yasin Mohamed, Tommy Pedroni, René Casselly, Serkan Yavuz sowie die aus "Bauer sucht Frau" bekannten Anja & Bruno, Antje & Arne und Michael K.

Das neue Format basiert auf der Sendung "De Kwis met Ballen" und kommt aus der Schmiede von John de Mol. In den Niederlanden wird schon die dritte Staffel produziert, eigene Versionen für Spanien und die USA sind in Arbeit. In Deutschland produziert für RTL übrigens gewissermaßen die Konkurrenz. Hergestellt wird das Primetime-Format von Cheerio Entertainment, das unter dem Dach der Seven.One Studios agiert. Schon immer aber war es das Ziel, dass die Firma für alle Sender und Plattformen produziert.