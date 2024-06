Das kommende Primetime-Special von "Gefragt - Gejagt" steht unter ganz besonderen Vorzeichen. Wenn am Samstag, den 20. Juli, zur besten Sendezeit wieder zahlreiche Promis gegen Jägerinnen und Jäger wie Sebastian Klussmann, Manuel Hobiger, Adriane Rickel, Annegret Schenkel oder Sebastian Jacoby antreten, tun sie das auch im Zeichen von Klaus Otto Nagorsnik. "Der Bibliothekar" gehörte lange fest zum Jägerteam der Quizsendung und verstarb im April - kurz vor dem Start der aktuell laufenden Staffel.

Alle Jägerinnen und Jäger sollen in dem Special "in Gedenken an ihren Mitstreiter" antreten, heißt es vom Sender. Darüber hinaus will sich das gesamte Team der Quizshow in der Sendung von Nagorsnik verabschieden. Der Tod des Quiz-Experten kam im April sehr überraschend, zuvor stand er noch für Aufzeichnungen der Show vor der Kamera. So war Nagorsnik beispielsweise direkt zum Staffelauftakt zu sehen (DWDL.de berichtete).

Beim kommenden Primetime-Special werden sich insgesamt 16 Prominente mit den Jägerinnen und Jägern messen. Ihr Wissen unter Beweis stellen Jasna Fritzi Bauer, Wotan Wilke Möhring, Karin Hanczewski, Felix Klare und Diana Staehly, Pascal Hens, Barbara Becker, Ella Endlich, Aline Abboud, Steffen Hallaschka, Jeannine Michaelsen, Sasha, Negah Amiri, Eugene Boateng, Tan Caglar und Michael Kessler.

Wie gehabt treten in der Sendung vier Promi-Teams gegen die Quiz-Elite an. Anders als bei den regulären Ausgaben geht’s für die Promis natürlich nicht um Geld für die eigene Tasche, sie spenden die erspielte Summe für einen guten Zweck. Moderiert wird das Special von Alexander Bommes, Produktionsfirma von "Gefragt - Gejagt" ist ITV Studios Germany.