Am 14. Juli endet die Fußball-Europameisterschaft mit dem großen Finale in Berlin, entsprechend schraubt RTL in der am 15. Juli startenden Woche die Zahl der Primetime-Erstausstrahlungen wieder nach oben. In den Minuten vor dem Finale wird bei RTL auch die Abschiedsausgabe des "RTL EM-Studios" zu sehen sein.

Am 15. Juli läuft dann ab 20:15 Uhr eine neue Folge vom "Undercover Boss", in der erstmals kein Firmenboss teilnimmt, sondern ein Bürgermeister. Am 16. Juli beginnt die zweite Staffel von "Raue – Der Restaurantretter". Sie umfasst fünf Folgen, in der ersten braucht Inhaber Jörg vom Kölner Restaurant "Hollwigger Bistrorant" dringend Hilfe. Er ist betriebsblind und lässt das Restaurant Stück für Stück verkommen. Seine fehlende Führungskompetenz sorgt für großen Stress unter dem Personal. Katharina und Tim Raue greifen ein, Katharina schaut etwa, was man in Sachen Einrichtung tun kann, Tim ist in der Küche unterwegs.



Die erste Staffel, die im Frühjahr 2023 auf etwas mehr als neuneinhalb Prozent in der klassischen Zielgruppe kam, bestand aus drei Folgen. Nun sind es also zwei mehr. Am 18. Juli, einem Donnerstag, ist zudem Steffen Hallaschka in einem neuen Primetime-Format zu sehen. In "Was verdient Deutschland? Das große Gehaltsranking" geht RTL der Frage nach, was man bei Penny, DHL oder Amazon verdient. Geklärt werden soll auch, was eine Elefantenpflegerin verdient. RTL spricht davon, dass Hallaschka in den insgesamt zwei geplanten Sendungen mit einem "Tabuthema" brechen will: Man beantwortet, welcher Beruf im Gehaltsranking wo steht.