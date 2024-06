Antonia Kolano und Riccardo Angelini gehören ab sofort zum Hauptcast der täglichen RTL-Serie "Alles was zählt". In ihren Rollen sind sie ab dem 29. Juli zu sehen. Die beiden spielen ein Vater-Tochtergespann: Valea (Antonia Kolano), größtenteils in Italien aufgewachsen, wird durch Zufall von Simone Steinkamp (Tatjana Clasing) entdeckt und von ihr nach Essen beordert. Begleitet wird sie von ihrem Vater Matteo (Riccardo Angelini), ein gelernter Koch, der sehr jung ungeplant Vater wurde und sie bisher allein großgezogen hat. Valea steht eine große Eislauf-Zukunft bevor und Simone tut alles, sie bestmöglich zu unterstützen, egal, was der Rest der Crew sagt.

Die Geschichte hinter der Besetzung ist durchaus ungewöhnlich: Ursprünglich hatte die 19-jährige Antonia Kolanos für die Rolle der Charlie Beer vorgesprochen. Diesen Job hat letztlich aber Shaolyn Fernandes erhalten. Weil Kolanos aber sowohl schauspielerisch als auch auf dem Eis überzeugte, wurde auch sie engagiert - nur eben in einer anderen Rolle, die nun übrigens ihr erster Job vor der Kamera ist.

Wie ihre Rolle hat auch Antonia Kolanos die meiste Zeit ihres Lebens nicht in Deutschland verbracht: "Valea kommt aus einem kleinen Dorf in die große Stadt - ähnlich geht es ja auch mir: Ich komme von einem alten Hof in Schweden nach Köln. Dazu laufe ich Schlittschuh seit ich klein bin, habe sogar aus Spaß mal zu meiner Mutter gesagt, dass ich irgendwann für den Steinkamp-Kader fahren werde. Eislaufen war und ist ein großer Teil meines Lebens", sagt die Schauspielerin.

Riccardo Angelini wurde in Südtirol geboren und war eigentlich mal Maurer. Erst mit 25 Jahren beschloss er, sein Glück in der Schauspielerei zu suchen: "Ich war in meinem Leben schon vieles: u. a. Maurer, Barkeeper, Werbemaskottchen. Doch mein Herz schlägt für die Schauspielerei. Dafür habe ich extra einen Sprechtrainer engagiert, der mir meinen Südtiroler Dialekt abgewöhnt hat, jahrelang hart gearbeitet und allen getrotzt, die es mir ausreden wollten." Zuletzt war Angelini unter anderem in den Vorabendserien "Watzmann ermittelt" und "Die Rosenheim-Cops" zu sehen.