am 20.06.2024 - 11:40 Uhr

Bereits in wenigen Tagen, am 24. Juni, startet bei Joyn das neue Format "Dirty Words", bei dem DJane Giulia Siegel, Make-Up-Artistin Arielle Rippegather, Model Linda Nobat und Sängerin Edith Stehfest eine erotische Geschichte schreiben sollen. Das führt sie aber auch darüber hinaus in die Welt von Lust und Leidenschaft. Joyn spricht von einem "provokanten Experiment" - und das kommt schon bald auch ins Free-TV zu Sixx.

Wie der Frauensender jetzt nämlich angekündigt hat, wird man die Sendung ab dem 8. Juli immer montags ab 22:50 Uhr ausstrahlen. Zum Start setzt man auf zwei Folgen, in denen die Promi-Frauen die Welt von BDSM und Burlesque eintauchen. Im weiteren Verlauf der achtteiligen Staffel besuchen sie auch noch eine Sex-Party und sprechen mit einer Porno-Produzentin.

Anschub bekommt "Dirty Words" dann von einem bei Sixx längst etablierten Format: Am 8. Juli startet ab 22:05 Uhr nämlich die neue Staffel von "Paula kommt - Sex und Gute Nacktgeschichten". Wie gehabt geht es dann pro Ausgabe um ein Thema, das sich um Sex dreht. Zum Start in die neue Staffel heißt der Titel der Sendung "Nacktes Business - Ich verdiene Geld mit meinem Körper".

Zur besten Sendezeit setzt Sixx ab dem 8. Juli montags übrigens ebenfalls auf Paula Lambert, zu sehen gibt es dann Wiederholungen von "Paula kommt - Er sagt, sie sagt". In dem Format diskutieren Lambert und Lukas Klaschinski über Themen wie Fremdgehen, Sexfantasien, Sexflauten oder auch Selbstliebe. Dabei geht’s einerseits um die Sicht der Frauen, andererseits um die der Männer. Der neue Sex-Abend löst damit die Spielfilme ab, die bislang montags bei Sixx zu sehen sind.