Die Rocket Beans teilten am Donnerstag in einem Blogeintrag auf ihrer eigenen Website mit, dass der Auftrag für die Produktion von "Game Two", das sich Video- und Computerspielen widmet, bis Sommer 2025 verlängert wurde - allerdings kündigte ZDFneo an, danach dann auszusteigen. "Der Sender erklärt, dass im Zuge der Portfolioentwicklung der Ausbau von Fiction-Angeboten für junge Menschen sowie von Show-Formaten mit einer breiteren thematischen Ausrichtung priorisiert wird", heißt es im Text der Rocket Beans.

Rocket Beans äußerte Bedauern über die Entscheidung, dankte aber zugleich für die langjährige Zusammenarbeit und die transparente und frühzeitige Kommunikation des anstehenden Ausstiegs. So bleibe noch "viel Zeit, um auf die Situation zu reagieren". "Wir glauben weiterhin an unser Produkt und sind der festen Überzeugung, dass es so ein Format in der deutschen Medienlandschaft braucht", heißt es seitens der Macherinnen und Macher, die sich nun nach einem alternativen Partner oder anderen Finanzierungsmöglichkeiten umschauen dürften.

"Game Two" ging erstmals 2016 auf Sendung und trat damals die Nachfolge des Ende 2014 von MTV eingestellten "Game One" an, das 2006 erstmals zu sehen war. Damit dauert die Geschichte von "Game Two" nun bereits länger an als die von "Game One". "Dennoch ist die Geschichte von Game Two nicht auserzählt und wir sind gespannt, wie es weitergeht", heißt es im Rocket Beans-Blog.