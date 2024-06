Leonine Studios übernimmt ab kommendem Montag, 1. Juli, exklusiv den Vertrieb aller digitalen Home-Entertainment-Rechte sowie der TV-Rechte der gesamten MFA+ Library und zusätzlich auch aller künftigen Kinotitel im deutschsprachigen Europa.

Teil der Vereinbarung sind Filme wie die preisgekrönten koreanischen Action-Sci-Fi-Thriller "The Host" und "Snowpiercer". Ebenso umfasst sie Dokumentationen wie "Der Schneeleopard", der auf dem Filmfest in Cannes mit dem Golden Eye Award als beste Dokumentation ausgezeichnet wurde, sowie "Die Rückkehr zum Land der Pinguine", in dem Regisseur Luc Jaquet wieder in die Welt der Antarktis eintaucht. Auch "Checker Tobi und die Reise zu den fliegenden Flüssen" ist im Paket enthalten.



Kommende MFA+-Kinotitel, die Teil des Deals sind, sind "Memory" und "Bird". Leonine-Chief Distribution Officer Bernhard zu Castell erklärte, dass das "hochwertige, handverlesene" MFA+-Slate eine breite Palette an Genres umfasse und mit "zahlreichen Kinotiteln und ausgewählten Arthouse-Highlights" glänze. Bei MFA+ sieht man die Zusammenarbeit mit Leonine als Chance, "unsere Filme in einem immer härteren Wettbewerb besser ausgewertet zu sehen, besser als wir selbst als kleine unabhängige Firma es tun könnten, erklärt MFA+-Gründer und Geschäftsfügrer Christian Meinke.

Er ergänzt: "Zudem kennen wir Bernhard zu Castell schon lange über die vertrauensvolle Zusammenarbeit noch mit Universum Film, von 'Wallace & Gromit' bis zu Erich Kästner und freuen uns, das jetzt erfolgreich fortsetzen zu können."