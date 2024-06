Fans der Freitags-Krimiserie "Ein Fall für Zwei" mussten sich zuletzt in Geduld üben. In der Fernseh-Saison 23/24 zeigte das Zweite keine neuen Folgen des Formats. Die bis dato letzte neue Folge des 60-Minüters war im Mai 2023 zu sehen und hörte auf den Namen "Tödlicher Fehler". In der zurückliegenden Saison waren es die "Mordsschwestern", die das ZDF am Freitagabend zum Primetime-Start zu Saisonbeginn ins Rennen schickte.

In der anstehenden TV-Saison 24/25 eröffnen nun Wanja Mues und Antoine Monot Jr. den Krimislot. Geplant sind vier neue Folgen von "Ein Fall für Zwei" der dann zehnten Staffel der Neuauflage. Los geht es am 6. September. Nach den vier neuen Episoden wird das ZDF zudem eine rund drei Jahre alte Folge wiederholen.



Neben "Ein Fall für Zwei" kehren im Herbst auch zahlreiche "SOKO"-Serien ins Zweite zurück. Darunter ist natürlich auch die Primetime-"SOKO" aus Leipzig. UFA Fiction hat 25 neue Folgen vorbereitet. Die vorige Staffel bestand aus 23 Einsätzen, in der Saison davor war die "SOKO Leipzig" aber sogar 27 Mal freitags unterwegs. In der neuen Saison wird sich die "SOKO Leipzig" den Sendeplatz nicht mehr mit "Letzte Spur Berlin" teilen, das bis dato stets im Frühjahr übernommen hatte. "Letzte Spur Berlin" wurde bekanntlich trotz starker Quoten beendet, das somit gesparte Geld soll in Programme für die Mediathek fließen. Los geht es mit "SOKO Leipzig" entsprechend ein paar Wochen später als zuletzt – vermutlich Mitte September. Die Staffel endet mit der 500. Episode der Serie, geplante Ausstrahlung im ersten Quartal 2025.

Bekannt ist zudem schon, dass die 20. Staffel der "SOKO Wismar" am Mittwoch, 2. Oktober um 18 Uhr im ZDF debütiert – und eine Woche vorab in der Mediathek. Die "SOKO Wien" wird indes sogar mit einem 90-Minüter aus der langen Sommerpause zurückkehren. "Der große Mitsch" soll am 25. September, auch ein Mittwoch, zur besten Sendezeit im Zweiten unterkommen – online gibt’s den Spielfilm eine Woche zuvor.