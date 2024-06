ProSiebenSat.1 hat sich überraschend die Übertragungsrechte an den Vorbereitungs-Auswärtsspielen der Basketball-Nationalmannschaft für Olympia gesichert. Auf eine entsprechende Vereinbarung hat sich das Unternehmen mit dem Deutschen Basketball-Bund (DBB) verständigt. Zu sehen sein werden die Spiele bei ProSieben und ProSieben Maxx sowie beim Streamingdienst Joyn.

Den Anfang macht das Spiel zwischen Deutschland und dem Vize-Olympiasieger und diesjährigen Olympia-Gastgeber Frankreich am 8. Juli, bei dem das französische NBA-"Wunderkind" Victor Wembanyama trifft auf die deutschen NBA-Stars Dennis Schröder, Franz und Moritz Wagner und Daniel Theis treffen wird. Zu sehen sein wird die Partie in der Primetime bei ProSieben Maxx. ProSieben wiederum überträgt einige Tage später das Duell zwischen dem Weltmeister und dem amtierenden Olympiasieger, also zwischen Deutschland und den USA. Die Neuauflage des WM-Halbfinals steigt am 22. Juli in London wenige Tage vor Beginn der Olympischen Spiele.

Teil des Deals mit dem Deutschen Basketball-Bund ist darüber hinaus auch ein Spiel der deutschen Frauen-Nationalmannschaft, die einen Tag später ebenfalls gegen die USA antritt. Diese Übertragung gibt's dagegen nicht im linearen Programm zu sehen, sondern ausschließlich bei Joyn.

Von allen drei Spielen berichtet die "ran Basketball"-Crew, mit dabei sind unter anderem Moderator Christoph "Icke" Dommisch sowie Rekordnationalspieler Patrick Femerling und Bundesliga-Rekordspieler Alex King als Experten. Für die Sendergruppe ist es ohnehin kein neues Terrain, schließlich läuft die NBA seit der vergangenen Saison regelmäßig bei ProSieben Maxx.