Die jüngsten Ergebnisse der Funkanalyse Bayern haben "17:30 live für Bayern", also dem Sat.1-Regionalfenster am Vorabend, neue Rekord-Reichweiten bescheinigt. Den Erhebungen zufolge schauen montags bis freitags 435.000 Personen das Regionalprogramm von Sat.1 Bayern. 2023 waren es noch 392.000. Die Funkanalyse Bayern wird Jahr für Jahr mittels Umfragen erhoben. Der Befragungszeitraum ist jeweils zu Beginn eines Jahres. 2023 wurde von Anfang Januar bis Anfang April abgefragt – somit fielen zumindest die letzten Interviews in einen Zeitraum, in dem Sat.1 sein letztlich erfolgloses Nachmittagsformat "Volles Haus" rund um "17:30" strickte. Bei der jüngsten Befragung in Q1 2024 war "Volles Haus" längst wieder Geschichte.

Überraschung bei Kompetenzzuordnung

In diesem Zusammenhang werden bei den Angerufenen auch immer bestimmte Kompetenzen abgefragt, die diese Radioprogrammen zuordnen sollen. Die Ergebnisse sind für Radiomacherinnen und -macher wichtige Indikatoren, wie ihr bestimmte Teile ihres Angebots ankommen. Wenig überraschend liegt Antenne Bayern bei Mitmachaktionen und Gewinnspielen ganz vorn, aber auch bei Verkehrsmeldungen. In Sachen Professionalität fiel das Ergebnis ähnlich stark aus wie bei Bayern 1. Bayern 1 bekam hohe Zustimmungswerte für die Morgensendung und die Sendungen tagsüber. Erstaunlich ist, dass man in Sachen überregionaler Information trotz des BR-Reporter-Netzwerks knapp hinter Antenne Bayern lag. Lokalprogramme setzten sich in puncto Veranstaltungshinweise und lokaler Information an die Spitze. Auf dem Vormarsch sind zudem DAB+-Geräte, 49,8 Prozent der Befragten gaben an, dass in ihrem Haushalt mindestens ein solches Gerät steht – somit hat sich der Wert binnen sechs Jahren fast verdoppelt.