Am 1. Juli 2009 ist National Geographic Wild in Deutschland an den Start gegangen, in wenigen Tagen feiert das Team also 15-jähriges Senderbestehen. Zum Geburtstag hat man nun eine zweitägige Eventprogrammierung angekündigt, die am 30. Juni um 6 Uhr in der Früh startet. Zwei Tage lang wird man dann das Beste aus den vergangenen 15 Jahren zeigen, insgesamt ist die Ausstrahlung von 62 Formaten geplant.

Die Rede ist von einer "sorgfältig ausgewählten Sammlung von Dokumentationen und Serien, die den Sender in den vergangenen 15 Jahren geprägt haben". Los geht’s mit den beliebtesten Sendergesichtern: Der Filmemacher Bertie Gregory begibt sich auf Abenteuertrips, wie unter anderem nach Südgeorgien, zu einer der Hauptbrutstätten des Königspinguins in "Wild_Life: Insel der Extreme". In weiteren Formaten sind dann auch Zeb Hogan, Simon Keys, Cesar Millan und Dr. Pol zu sehen.

Es folgen dann noch Formate wie "Europas wilde Schönheit", "Australien von oben", "Japans wilde Jahreszeiten" oder auch "Alaska und die Wildnis des Nordens". Am 1. Juli stehen dann "einige der beeindruckendsten Prädatoren des Planeten" im Fokus, also etwa Großkatze, Schlange, Hai oder Krokodil. Im Rahmen dessen zeigt man Formate wie "Indiens Wildkatzen – Reich der Großkatzen", "Die Fährte des Pumas", "Im Reich der Riesenhaie", "Der Schwarze Kaiman: Die Legende des Amazonas" oder auch "Der kleine Elefant", "Fabelhafte Welt der Wale" und "Königreich der Affen: Frontlinien".

Den Abschluss der zweitägigen Eventprogrammierung feiert National Geographic Wild mit den Serien "Savage Kingdom" und "Die gefährlichsten Raubtiere der Welt". Erstere wurde bei der Erstveröffentlichung hochgelobt und sogar für einen Emmy nominiert.