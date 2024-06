am 26.06.2024 - 14:18 Uhr

Aufstieg von Johannes Hauner bei der "SZ": Zum 1. Juli wird der 40-Jährige weiterer Geschäftsführer der Süddeutsche Zeitung GmbH. Damit übernimmt er neben seiner Rolle als Digital-Geschäftsführer auch die Gesamtverantwortung für die Bereiche Lesermarkt, Vertrieb und Markenführung sowie die IT. Das hat das Unternehmen jetzt angekündigt. In seiner neuen Rolle berichtet Hauner an Christian Wegner, der nicht nur Geschäftsführer der Zeitung ist, sondern auch Chef der übergeordneten Süddeutscher Verlag GmbH - und ab 1. Juli Vorsitzender der SZ-Geschäftsführung.

Hauner hat trotz seines noch vergleichsweise jungen Alters eine lange Karriere bei der "SZ" hinter sich. Er kam bereits 2008 als Praktikant zur Zeitung. Nach verschiedenen Stationen im Unternehmen wechselte er 2018 zur Süddeutsche Zeitung Digitale Medien GmbH (SZDM) und verantwortete dort zunächst den digitalen Produktbereich. 2019 wurde Hauner Mitglied der SZDM-Geschäftsleitung. Zwei Jahre später wurde er zum Geschäftsführer der Gesellschaft ernannt. Seit 2021 sitzt Hauner im Beirat der iq digital media marketing, dem Gemeinschaftsunternehmen von FAZ Verlag, Handelsblatt Media Group, Süddeutsche Zeitung Verlag sowie Zeit Verlag.

Christian Wegner sagt über seinen Co-Geschäftsführer: "Johannes hat die Süddeutsche Zeitung in den vergangenen Jahren im Digitalen hervorragend aufgestellt. Unter seiner Regie haben sich die Digital-Abos der SZ vervielfacht, heute sind es fast 300.000. Er ist ein ausgezeichneter Innovator und Teamplayer. In seiner neuen Funktion wird er zum weiteren Erfolg der Süddeutschen Zeitung wesentlich beitragen."

Und Johannes Hauner selbst ergänzt: "Ich freue mich darauf, gemeinsam mit Christian und meinen Kolleginnen und Kollegen die Süddeutsche Zeitung in die Zukunft zu führen. Ausgezeichnete Journalistinnen und Journalisten und starke Teams für Produktentwicklung und Vermarktung machen die SZ aus. Mein Herz schlägt für diese Zeitung."