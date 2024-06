am 26.06.2024 - 17:58 Uhr

Mit der Ankündigung, sich schon Ende Juni einem TV-Duell mit Donald Trump stellen zu wollen, sorgte US-Präsident Joe Biden kürzlich für eine echte Überraschung. Auch hierzulande wird die Debatte, die vom US-Sender CNN in Atlanta ausgerichtet wird, zu sehen sein - und zwar auf gleich mehreren Sendern.

So wird der öffentlich-rechtliche Ereigniskanal Phoenix in der Nacht von Donnerstag auf Freitag ab 2:45 Uhr mit der Live-Berichterstattung beginnen. Darüber hinaus werden auch die beiden privaten Nachrichtensender das Duell übertragen: Sowohl ntv als auch Welt steigen um 3:00 Uhr ein. Vor Beginn des Fernsehduells sendet Welt um 2:30 Uhr noch einmal die aktuelle Ausgabe seiner Reihe "Weltblick auf Amerika - Mit Jan Philipp Burgard" sowie im direkten Anschluss an das Duell die Reportage "Trump - Das große Comeback?" um 4:30 Uhr. ntv wiederum wiederholt im Vorfeld ab 2:00 Uhr die Dokumentation "Der Kampf ums Weiße Haus - Wie demokratisch sind die USA?".

Aktuelle Umfragewerte sehen die beiden Kandidaten in einem Kopf-an-Kopf-Rennen. Moderiert wird das TV-Duell von Jake Tapper und Dana Bash.