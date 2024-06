In erster Linie junges Publikum in der Mediathek erreichen wollte das ZDF mit dem Versuch, eine Fitness-Weekly zu etablieren So startete im Januar mit "Pumpen" eine Serie aus dem Hause Studio Zentral – ab März gab es die insgesamt 25-teilige erste Staffel dann auch linear bei ZDFneo und im ZDF-Nachtprogramm zu sehen.

Anfang Juni wurde nun die 25. Ausgabe des Programms veröffentlicht – sie ist zugleich die letzte. Gegenüber DWDL.de hat das ZDF nun bestätigt, dass man keine zweite Staffel produzieren werde. In "Pumpen" spielten Lotte Becker und Timur Bartels die zentralen Figuren Mia und Tom, die unterschiedlicher nicht sein könnten und zu Beginn der Handlung auch lange keinen Kontakt mehr hatten. Das ändert sich, als sie erfahren, dass ihre Mutter bei einer morgendlichen Schwimmrunde in einem See ertrunken ist. Jetzt wollen sie das Fitnessstudio ihrer Mutter übernehmen.



Nach Angaben der Produzenten Lasse Scharpen und Tobias Ketelhut war es das Ziel, gleichermaßen unterhaltsam, universell und emotional zu erzählen. "Unser Fitnessstudio in 'Pumpen' ist ein Studio, wie es überall in Deutschland zu finden ist – egal ob in der größten Stadt oder im kleinsten Dorf." Im ZDF erreichte keine Folge der Serie einen zweistelligen Gesamtmarktanteil, bei den Jüngeren gab es zwar nachts zwei Ausreißer auf zweistellige Ergebnisse, mitunter wurde aber auch die Zwei-Prozent-Marke verfehlt.

Bei ZDFneo erreichte das Programm am Sonntagvorabend um die 100.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, die drei letzten Folgen lagen mit 0,6 und 0,7 Prozent unterhalb der Sendernorm. Die erreichte Quotenspanne lag bei zwischen 0,3 und 1,8 Prozent.