Paramount+ hat das nahende Dreh-Ende für die neue deutsche Serie "Anywhere" in Aussicht gestellt. Die letzte Klappe für die insgesamt acht von Gaumont produzierten Folgen solle "in Kürze" fallen, heißt es von der Streamingplattform, die sich Anfang des Jahres von zahlreichen Eigenproduktionen verabschiedet hatte. Etliche noch recht neue Serien verschwanden damals von der Plattform, andere wurden nicht mehr veröffentlicht (DWDL.de berichtete).

"Anywhere" stammt allerdings aus einer umfangreichen Partnerschaft zwischen Paramount+ und Gaumont, die die beiden Unternehmen im März 2022 angekündigt hatten (DWDL.de berichtete). Daher blieb diese deutsche Serie vom Kahlschlag verschont - und wird demnächst auch auf der Plattform zu sehen sein. Bis es soweit ist, müssen sich Interessierte aber noch gedulden. Die Veröffentlichung soll es 2025 stattfinden.

Dafür hat Paramount+ nun einen Einblick in die Serie von Showrunnerin und Head-Autorin Jana Burbach, die neben Rainer Marquass und Simon Happ auch als Executive Producerin verantwortlich zeichnet, gegeben. Das Regie-Trio um Felix Binder, Vanessa Jopp und Sebastian Sorger hat vor den Kameras von Marcus Kanter, Steven Priovolos und Claire Jahn die Schauspieler Malaya Stern Takeda, David Kross und Larissa Sirah Herden aka Lary als Hauptdarsteller inszeniert. In weiteren Rollen sind unter anderem Caroline Peters, Ulrich Noethen sowie Maria Schrader und Theo Trebs zu sehen.

Inhaltlich beschreibt Paramount+ die Serie so: Am Tiefpunkt ihres Lebens erhält die rastlose Change Managerin Toni Falk (Malaya Stern Takeda) die unglaubliche Chance, in alternative, immer wieder neue Versionen ihres eigenen Lebens zu springen, um ihr Glück zu suchen. Das ist der Beginn einer turbulenten Reise, die zeigt, dass es nie zu spät ist, sich neu zu erfinden. Gefördert wurde die Serie vom Polish Film Institute und dem Ministry of Culture and National Heritage of the Republic of Poland, dem German Motion Picture Fund und der Bundesregierung für Kultur und Medien, dem Thailand Film Incentive Measure und dem Medienboard Berlin-Brandenburg.

"Produzentin und Gaumont Deutschland-Geschäftsführerin Sabine de Mardt ist eine Garantin für Produktionen mit groß- und einzigartigen Themen, die immer den Nerv der Zuschauer*innen treffen. Mit ‘Anywhere’ hat Jana Burbach, Showrunnerin und Head-Autorin, im wahrsten Sinne des Wortes eine fantastische Serie kreiert: Die Hauptfigur Toni erhält die magische Möglichkeit, in verschiedene Versionen ihres Lebens – anywhere – zu reisen und nimmt unser Publikum mit auf diese Reise, gespickt von Merkwürdigkeiten, Fallstricken und lustigen Erkenntnissen. ‘Anywhere’ stellt die klare, universelle Frage, die sich schon jede*r einmal gestellt hat: Was wäre, wenn ich irgendwann in meinem Leben eine Entscheidung anders getroffen hätte? – Eine wunderbare, tiefsinnige Dramedy", sagt Susanne Schildknecht, SVP MTV Entertainment Studios und verantwortlich für Local Originals in Deutschland bei Paramount.

Und Gaumont-Deutschland-Chefin Sabine de Mardt sagt: "Es ist eine großartige Erfahrung, die High-End-Serie ‘Anywhere’ zusammen mit Paramount+, Susanne Schildknecht und Anna Katharina Brehm, und der Headautorin und Creatorin Jana Burbach zu realisieren. Im Mittelpunkt steht unsere wunderbare Hauptdarstellerin Malaya Stern Takeda, die uns in ihrer Rolle als Toni Falk in verschiedenste Versionen ihres Lebens eintauchen lässt, umgeben von einem herausragenden Ensemble. ‘Anywhere’ knüpft mit seinem besonderen Erzählansatz und seinem hohen Production Value an die qualitativ hochwertigen Projekte von Gaumont an. Die Serie ist sehr unterhaltsam und hat das Potential, Grenzen zu überschreiten und sowohl das deutschsprachige als auch das internationale Publikum zu begeistern. Wir freuen uns sehr auf diese aufregende ‘Was wäre wenn'-Serie, die nicht nur für außergewöhnliche Bilder, sondern auch für eine ganze Portion Humor sorgt."