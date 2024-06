am 27.06.2024 - 13:18 Uhr

Die Dokusoap "Einsatz mit Herz - Die Notfallhelden" geht bereits in wenigen Wochen weiter. Sat.1 holt das Format am Montag, den 15. Juli, zur besten Sendezeit zurück. Das Format erhält damit einen neuen Sendeplatz: Waren die Folgen im vergangenen Jahr noch donnerstags beheimatet, will man dort künftig verstärkt auf Quizshows setzen, daher nun der Wechsel für die "Notfallhelden" auf den Montagabend.

Das Format kehrt damit früher zurück als zuletzt, im vergangenen Jahr liefen vier Ausgaben im Oktober. Der Erfolg blieb überschaubar: Im Schnitt kamen diese Episoden vorläufig gewichtet nur auf 850.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 6,0 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe. Durch zeitversetzte Nutzung kamen keine nennenswerten Zusatz-Reichweiten zustande.

Inhaltlich hat sich nichts verändert: In der Reihe begleitet Sat.1 drei "Notfallhelden" bei ihrer täglichen Arbeit: Dr. Gudrun de Vries, Notärztin in Bochum, Allrounder Dr. Moritz Tellmann und Notfallsanitäterin Vanessa Herrmann. Zum Auftakt der neuen Staffel wird Tellmann zu einem Krampfanfall gerufen. Doch die Situation vor Ort ist alles andere als einfach, der Patient wehrt sich gegen die Behandlung. Währenddessen hilft Notärztin Gudrun de Vries in Bochum Menschen, die kaum Zugang zu medizinischer Versorgung haben und auf der Straße leben.

"Einsatz mit Herz - Die Notfallhelden" folgte im vergangenen Jahr auf "Doc Caro – Einsatz mit Herz", das nach nur einer Staffel trotz guter Quoten beendet wurde. Unter dem Titel "Jedes Leben zählt" steht eben jene Doc Caro mittlerweile in den Diensten von Vox.