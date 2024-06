Erstmals seit fünf Monaten wird Carlo von Tiedemann am kommenden Wochenende wieder im Radio moderieren. Wie der Norddeutsche Rundfunk (NDR) mitteilte, soll der 80-Jährige am Samstag zwischen 10 und 12 Uhr mit seiner Show "Carlo kennt sie alle" bei NDR Schlager zu hören sein. Tiedemann, der seit mehr als fünf Jahrzehnten für den NDR arbeitet, musste zuletzt krankheitsbedingt pausieren. Nach einer Herz-Operation folgten zwei Operationen am Rücken. Zeitweise war er gar in einem Pflegeheim untergebracht, um sich zu erholen - was er ganz offensichtlich auch getan hat.

Das Radio-Urgestein freue sich auf die Rückkehr ans Mikrofon, heißt es. Tiedemann wolle seine Kräfte jetzt auf seine Moderation bei NDR Schlager konzentrieren. "Ich habe eine nicht zu beschreibende Lust auf Radio. Wer 53 Jahre dabei ist, der kann nichts anderes. Ich habe ja auch nichts anderes gelernt." Sein Fazit zum Neustart nach seiner krankheitsbedingten Pause: "Ich bin zuhause, ich bin fröhlich, ich bin gesund, es geht aufwärts."

Im vergangenen Jahr hatte es zwischen Carlo von Tiedemann und dem NDR noch einige Unstimmigkeiten gegeben - auch, weil der Sender Tiedemanns langjährige Radioshow "Große Freiheit" bei NDR 90,3 beendete. "Man hat mich dezimiert, 90 Prozent meines Ichs weggenommen", sagte der Moderator damals gegenüber der "Bild"-Zeitung. "Ich habe so viel getan für den NDR und habe nach wie vor ein Riesen-Standing in der Öffentlichkeit. Ich bin so traurig." Immerhin: Beim Schlagersender des NDR ging es für Tiedemann schließlich trotzdem weiter. In einem Gespräch zwischen ihm und dem Sender gelang es offensichtlich, die zwischenzeitlichen Differenzen zu überwinden.

In "Carlo kennt sie alle" präsentiert Carlo von Tiedemann Schlager und Oldies und erzählt von seinen Begegnungen mit den großen Stars in der "Aktuellen Schaubude", bei Veranstaltungen oder in der Kneipe.