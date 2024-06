RTLzwei hat die Ausstrahlung von neuen "Trödeltrupp"-Folgen angekündigt, diese werden allerdings auf einem neuen Sendeplatz zu sehen sein. Ab dem 17. Juli wird man das Format immer am späten Mittwochabend ab 22:15 Uhr ausstrahlen, als Vorlauf dient dann die neue Staffel von "Die Retourenjäger" mit Panagiota Petridou, die ebenfalls am 17. Juli startet (DWDL.de berichtete).

Wie eine Sendersprecherin gegenüber DWDL.de erklärt hat, werden auf dem neuen Sendeplatz zunächst sieben neue Ausgaben des "Trödeltrupps" zu sehen sein. Wie es dann weiter geht, hängt wohl nicht zuletzt auch mit der Performance ab, die die Sendung in den kommenden Wochen zeigen wird.

"Der Trödeltrupp - Das Geld liegt im Keller" kehrte schon im Mai dieses Jahres nach längerer Pause zurück zum Sender. Damals zeigte RTLzwei fünf neue Ausgaben, allerdings am späten Sonntagnachmittag. Dort konnte das Format überhaupt nicht punkten und erreichte im Schnitt lediglich 350.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 3,3 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe. Und auch durch zeitversetzte Nutzung kamen keine nennenswerten Aufschläge mehr hinzu.

Das ursprüngliche Comeback hat der "Trödeltrupp", bestehend aus Otto Schulte, Mauro Corradino und Sükrü Pehlivan, also verpatzt. Auf dem neuen Sendeplatz am späten Abend erhalten sie nun noch eine Chance. Bei der Ankündigung des Comebacks des Formats hatte RTLzwei ursprünglich mal insgesamt 15 frische Folgen in Aussicht gestellt. Produziert wird die Sendung von Good Times.

In der ersten neuen Ausgabe am 17. Juli geht’s unter anderem um die 79-jährige Helene, bei der sich über die Jahre hinweg viel Trödel angesammelt hat. Körperlich schafft es Helene, die an COPD erkrankt ist, nicht, sich von den Dingen zu trennen. Auch ihr Sohn Dominique und seine künftige Frau Marion können der Rentnerin nicht helfen. Und so rückt Mauro an und hilft Helene. Aber ausgerechnet der vielversprechende Trödelmarkt bringt nicht das Geld ein, was erwartet war. Helene benötigt 2.000 Euro für einen Treppenlift.