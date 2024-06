am 28.06.2024 - 16:04 Uhr

Der "TV Spielfilm"-Ableger "TV Spielfilm Streaming" ist nicht mehr. Wie "Clap" zuerst berichtete, hat Burda die Zeitschrift eingestellt. Die letzte Ausgabe ist demnach bereits am 21. Juni erschienen, weitere Hefte gibt es nicht mehr. Für den Streaming-Ableger von "TV Spielfilm" ist es ein Aus nach zwei Jahren: Die erste Ausgabe des Heftes erschien im Mai 2022. Gestartet war der Ableger nur ein halbes Jahr nach einem recht ähnlichen Angebot von "TV Movie".

Und während es das Konkurrenzprodukt nach wie vor gibt, zieht Burda den Stecker. Auf Streaming-Inhalte setzt man aber auch weiterhin - dann nur eben in den klassischen Ausgaben von "TV Spielfilm", die künftig ebenso weiterhin erscheint wie "TV Spielfilm XXL". Leserinnen und Leser finden entsprechende Streaming-Lesestücke und Tipps künftig also in diesen Heften.

Im vorderen Mantel von "TV Spielfilm" gibt es künftig redaktionelle Streaming-Specials und den Mediatheken-Top-Guide. "Die allerneuesten Streaming-Tipps und den Streaming-Planer finden die ‚TV Spielfilm‘-Leser weiterhin im hinteren Mantelteil", sagt Nina Ottowitz, Head of Publishing im Burda Verlag, gegenüber "Clap". Vom Aus von "TV Spielfilm Streaming" sollen übrigens keine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter betroffen sein, Kündigungen wird es deshalb also nicht geben.

"TV Spielfilm Streaming" erschien als 32-seitige Beilage zum Hauptheft und war dementsprechend etwas teurer als die klassische "TV Spielfilm". Für Interessierte gibt’s aber auch nach dem Aus noch eine große Auswahl an gedruckten Streaming-Programmies: Neben "TV Movie Stream XXL" gibt’s auch weiterhin noch die Funke-Zeitschriften "TV Digital Streaming XXL" und "Streaming".