Unter anderem in Italien lief der "Dinner Club" bereits – seit einigen Monaten ist bereits klar, dass es von dem Format künftig auch eine deutsche Version geben wird. Prime Video bringt das Format, hinter dem Endemol Shine Germany und Potatohead Pictures stehen, nach Deutschland. In der deutschen Adaption wird sich, so viel war schon seit einiger Zeit publik, Andreas Caminada, ein Schweizer 3-Michelin-Sternekoch, auf eine kulinarische Reise in sechs verschiedene Länder begeben.

Inzwischen steht auch fest, mit welchen Prominenten dies passieren soll. Wie die "Bild am Sonntag" vorab berichtet, ist unter anderem Schauspielerin Franka Potente mit von der Partie. Auch Influencerin Caro Daur, Comedian Kurt Krömer, Schauspielerin Moritz Bleibtreu und Comedian Teddy Teclebrhan machen mit. Die Teilnahme von Karoline Herfurth war indes schon seit mehreren Wochen bekannt.



Nicht uninteressant ist, dass Prime somit auf einige Gesichter setzt, mit denen der Dienst schon zusammengearbeitet hat. Kurz Krömer etwa trat schon in mehreren Staffeln von "LOL" auf, in dem auch Teddy Teclebrhan bereits mitwirkte. Teddy war für Prime zudem bei "One Mic Stand" an Bord und hatte in diesem Jahr mit der "Teddy Teclebrhan Show" ein eigenes Format beim Streamingdienst. Moritz Bleibtreu ist seit ziemlich genau einem Monat in der Serie "Viktor bringt's" bei Prime zu sehen.

Im "Dinner Club" macht sich Caminada in jeder Episode mit einem der Teilnehmenden auf die Suche nach klassischen Gerichten, außergewöhnlichen Zutaten und einzigartigen kulinarischen Erlebnissen. Am Ende bereitet das jeweilige Duo ein Abendessen für alle Gäste des Dinner Clubs und bringt so die auf der Reise gekosteten Aromen und Getränke nach Hause, mit den damit verbundenen Abenteuern und außergewöhnlichen Geschichten hinter jedem Gericht. Die sechsteilige Staffel soll Ende 2024 veröffentlicht werden.