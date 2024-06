am 30.06.2024 - 09:51 Uhr

Im Spätwinter und Frühjahr 2023 hatte sich die Primetime-Neuauflage von "Mein Mann kann" für Sat.1 nicht mehr als Erfolg erwiesen. Am Freitagabend kamen die von Daniel Boschmann moderierten Ausgaben teils nur auf etwa vier Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe. Einige Episoden mussten daher eine ganze Zeit auf eine Ausstrahlung warten – bis jetzt. Sat.1 hat angekündigt, die Spielshow wieder ins Programm zu nehmen. Der Sender wird sie allerdings nicht mehr zur besten Sendezeit ausstrahlen. Stattdessen ist vorgesehen, dass das Format Lead-Out der neuen "Murmel Mania"-Folgen wird und entsprechend um 22:20 Uhr startet.

Los geht es am 12. Juli, einem Freitag. In der dann gezeigten Folge begrüßt Boschmann diese Gäste: Susan Sideropoulus, Jakob Shtizberg, Ulrike von der Groeben, Sarah Wellbrock, Lars Steinhöfel, Alexander von der Groeben, Dominik Schmitt und Florian Wellbrock.

In sieben Runden pro Folge zocken vier prominente Paare um den Sieg bei "Mein Mann kann". Die Partnerinnen sitzen am Pokertisch und überbieten sich, bis die letzte Gegnerin aussteigt. Dann muss der Mann beweisen, dass seine bessere Hälfte ihn richtig einschätzen konnte und die Aufgabe absolvieren. Ist er erfolgreich, wandert der Pott auf das Konto des spielenden Pärchens. Scheitert er an der Aufgabe, werden die Punkte unter den drei anderen Teams aufgeteilt.

Von "Mein Mann kann" gab es auch eine tägliche Vorabend-Version, die bis dato letztmals im März 2023 zu sehen war. Sie erreichte im Schnitt rund eine halbe Million Zuschauerinnen und Zuschauer, in der klassischen Zielgruppe ließen sich mit der etwa einstündigen Sendung aber nur weniger als drei Prozent Marktanteil generieren – zu wenig für die Ansprüche des Senders, der um 19 Uhr inzwischen auf tägliche Serien setzt, die offenbar auch bei Joyn gut abschneiden.