Sat.1 hat eine neue Showproduktion mit Luke Mockridge als Host angekündigt. Mockridge hatte in Sat.1 früher mehrere Formate präsentiert, darunter "Luke! Die Woche und ich", "Luke! Die Schule und ich", "Catch" und eine "Greatnightshow", die eine zur Primetime gesendete Late-Night-Show sein wollte. Im Zuge öffentlicher Anschuldigungen gegen ihn, die sich aber nicht bestätigten, weshalb kein Tatverdacht gegen den Entertainer bestand, zog er sich zeitweilig aus der Öffentlichkeit zurück. Auch die Sat.1-Musikshow "All Together Now" präsentierte er, anders als zunächst geplant, nicht. Inzwischen wurde aber sowohl eine vorab mit ihm produzierte "Traumschiff"-Folge gezeigt als auch Auftritte des Comedians im Rahmen von "Die besten Comedians Deutschlands".





Noch in diesem Jahr folgt also auch an anderer Stelle ein Neuanfang. Mockridge wurde als Moderator des schon vor wenigen Wochen präsentierten Formats "Was ist in der Box?" vorgestellt. In der Sendung, die ganz offenbar für den späteren Abend entsteht, gilt es für das Promi-Ratepanel in jeder Spielrunde, den Inhalt einer mysteriösen Box zu erraten.

Hierfür müssen die Comedians gemeinsam knifflige Rätsel lösen, die im Vorfeld von Sat.1-Zuschauerinnen und Zuschauern eingesandt wurden. Ein bisschen erinnert das Prinzip also an "Genial Daneben", das ja auch Fragen des Publikums stellte. "Mit wilden Theorien, ausufernden Spekulationen und skurrilen Lösungsansätzen versucht das Panel die Rätsel zu lösen und so den Gegenstand in der Box zu erraten", beschreibt Sat.1 die kommende Sendung, für die Constantin Entertainment verantwortlich zeichnet.

Wird die Frage in der Show nicht gelöst, gewinnt der Absender 500 Euro. Ab sofort sucht der Sender übrigens nach solchen Rätseln – sie können über die Sat.1-Homepage eingereicht werden. Ein Sendetermin für das neue Format steht noch nicht fest, los gehen soll es aber noch in diesem Jahr.