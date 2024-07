Der deutsche Act für den diesjährigen "Junior ESC" steht fest: Nach Madrid fahren wird der zehn Jahre alte Bjarne, der beim Online-Voting und der Fachjury überzeugte. Er wird mit dem Lied "Save the Best for Us" auf der Bühne stehen. Der "Junior ESC 2024" (NDR/KiKA) wird am 16. November 2024 ab 18:00 Uhr plattformübergreifend bei KiKA live übertragen. Ausrichter des Junior ESC ist der öffentlich-rechtliche Sender Radiotelevisión Española (RTVE), in Zusammenarbeit mit der Europäischen Rundfunkunion (EBU).

Auch Serbien, 2022 bisher letztmals dabei, nannte eine Rückkehr zum Wettbewerb unwahrscheinlich. Wales, das wegen des Verzichts des Vereinigten Königreichs hätte zurückkehren können, sagte ebenfalls ab. Auch Schottland wird nicht dabei sein. Finnland führte finanzielle Gründe für den Verzicht an. Dass der Wettbewerb im Herbst erneut 16 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aufweisen wird, gilt daher inzwischen als fast ausgeschlossen. 2021 nahmen sogar 19 Länder teil, 2020 waren es "nur" zwölf.