am 02.07.2024 - 09:35 Uhr

Nach fünf Jahren als Chief Data & Analytics Officer von RTL Deutschland hat sich Karin Immenroth dazu entschlossen, das Unternehmen zu verlassen, bestätigt das Unternehmen am Dienstag auf Anfrage von DWDL. Die Entscheidung ist im Haus schon länger ein offenes Geheimnis, weil es eine Frage aufwirft, die über mehr als nur eine Personalie hinaus geht.

Unter der Führung von Karin Immenroth wurde RTL Data zu einem hauseigenen Kompetenzzentrum für alle Datenthemen wie Datenarchitektur, Data Governance, Data Products sowie Research und Analytics ausgebaut. Des Weiteren fungiert ihr Bereich RTL Data als Competence-Center für den Vermarkter Ad Alliance. Im Januar 2022 wurde das RTL-Tochterunternehmen Mediascore als Like to know neu positoniert und ausgebaut.

Genau das jedoch wurde im November vergangenen Jahres aufgegeben. Die selbstgesteckten Ziele konnten nicht erreicht werden. Der erste Rückschlag für den Bereich, jetzt der Abgang von Karin Immenroth. Die 44-Jährige wechselt Ende des Jahres in eine Führungsposition zur Mediaplus Group. Sie dankt den Kolleginnen und Kollegen von RTL Deutschland herzlich für Vertrauen und großartige Möglichkeiten. Man bleibe freundschaftlich verbunden.

Über den Grund für ihren Wechsel sagt sie: „Nach fünf wunderbaren Jahren bei RTL Deutschland und einer intensiven Zusammenarbeit mit fantastischen, innovativen und kreativen Kolleg:innen ist es für mich an der Zeit, noch einmal einen anderen Weg einzuschlagen. Die Chance, an globalen Datenthemen interkulturell zu arbeiten, möchte ich sehr gerne wahrnehmen. Die neue Aufgabe gibt mir auch die Gelegenheit, wieder stärker mit Kunden zu arbeiten, denn ich habe in den vergangenen Jahren das Pitchgeschäft und die Agenturdynamik vermisst.“

© Mediengruppe RTL

Dang wünscht Immenroth für die Zukunft alles Gute. Ihre Nachfolge bei RTL Deutschland wird, wie das Unternehmen auf Anfrage mitteilt, zu einem anderen Zeitpunkt bekannt gegeben. Mit Immenroth und Dang verlassen die beiden ranghöchsten Datenexperten das Unternehmen und Carsten Schwecke als designierter neuer Chief Commercial, Technology & Data Officer fängt erst im April kommenden Jahres an.

Bei RTL Data sorgen sich einige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter angesichts des entstehenden Vakuums, verbunden mit der Frage nach dem künftigen Stellenwert des zuletzt unter Immenroth stark ausgebauten Bereichs. Schließlich fokussiert RTL Deutschland unter Führung von Stephan Schmitter in letzter Zeit einige Aktivitäten und Investitionen spürbar, trennte sich etwa vom (ungleich kleineren) Bereich RTL Ventures.

Bleibt abzuwarten, wie Carsten Schwecke den Bereich RTL Data nach seinem Antritt gestalten will. Eine Sprecherin von RTL Deutschland bekräftigt in einer Stellungnahme jedoch ausdrücklich: "Weder Zuschnitt noch Strategie von RTL Data werden sich ändern. Der Bereich ist ein wichtiges Asset, das wir haben. Wir setzen weiter volle Priorität auf die Themen Tech, Data und KI.“