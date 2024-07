Seit einem Jahr moderiert sie die NFL-Übertragungen und stand zuletzt auch als Kandidatin bei "Let's Dance" für RTL vor der Kamera. Nun kommt eine weitere Aufgabe für Jana Wosnitza dazu: Im Herbst wird die 30-jährige Moderatorin eine Gastrolle bei "Unter uns" übernehmen. Ihr Debüt feiert Wosnitza mit der Folge 7484, die am 24. Oktober ausgestrahlt werden soll.

"'Unter uns' ist im deutschen Fernsehen eine Instanz. Nicht umsonst gibt es die Serie seit 30 Jahren", sagt sie. "Für mich als Kölnerin ist es schön, dass 'Unter uns' sowohl in Köln gedreht wird als auch in Köln spielt. Bei Außenszenen erkennt man doch immer bekannte Ecken der Stadt wieder."

Inhaltlich übt RTL bei "Unter uns" den Brückenschlag zur NFL: Die Sportjournalistin fühlt im Rahmen eines Serien-Interviews den "Unter uns"-Einsteigern Luis Moll (Maximilian "Ace" Asbeck) und Nikolaus Lessky (Lenny Darber), auf den Zahn - zwei aufstrebende Footballspieler, die in den USA dem großen Traum hinterherjagen, Superstars zu werden.

Wosnitza: "Eine Kamera vor der Nase bringt mich per se nicht aus dem Konzept, das hilft schon einmal. Aber: Schauspiel ist ein Handwerk, das man lernen muss. Beide Berufe, Moderation und Schauspiel, sind nicht miteinander zu vergleichen. Deshalb war ich auch sehr gespannt und voller Vorfreude als mich die Anfrage erreichte. Bei den Sportübertragungen moderiere ich immer Live-Sendungen, ich habe also genau einen Take. Wenn mal was nicht so rund läuft, muss man improvisieren und spontan reagieren. Im Schauspiel ist es das genaue Gegenteil. Man hat ein Drehbuch, es gibt Texte, jede Szene ist minutiös geplant, man kann öfters ansetzen."