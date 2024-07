Ein neues Gesicht im Programm von RTL: Linda Mürtz übernimmt im Sommer die Moderation des Boulevardmagazins "Explosiv". Das hat RTL gegenüber DWDL.de bestätigt. Die 37-Jährige folgt damit auf Jana Azizi, die nicht nur den Sender verlässt, sondern gleich das Land, indem sie ihren Lebensmittelpunkt nach Mallorca verlegt, wie es heißt.

"Jana Azizi ist eine tolle Moderatorin, die in den vergangenen Jahren verschiedene Formate und ganz besonders 'Explosiv' mit ihrer symphytischen Art bereichert hat. Dafür danken wir ihr herzlich und wünschen Jana alles erdenklich Gute für ihre berufliche und private Zukunft", so Daniel Mundhenke, Chefredakteur Magazine & Life bei RTL News. "Mit Linda Mürtz haben wir die perfekte Besetzung für die Weiterentwicklung der Sendung gefunden. Sie bringt nicht nur umfangreiche Erfahrungen als Moderatorin mit, sondern ist eine Vollblutjournalistin, mit einem besonderen Gespür für Reporter-Geschichten, die sie zukünftig neben der Moderation auch für 'Explosiv' umsetzen wird."

Mürtz war in der Vergangenheit als Autorin und Reporterin für verschiedene RTL-Formate wie "Punkt 12" und "Exclusiv" tätig, nachdem ihre journalistische Laufbahn zunächst bei RTL Nord begann. Seit 2021 gehörte Linda Mürtz bereits zum festen Moderationsteam des Nachrichtensenders ntv und der "RTLzwei News".

Über ihre neue Aufgabe sagt Linda Mürtz: "'Explosiv' war und ist als Magazin immer ganz nah dran an den Menschen. Was bewegt sie, was sind ihre Geschichten, was macht sie besonders? Genau das ist es, was mich als Journalistin schon immer interessiert und fasziniert. Deshalb freue ich mich unheimlich, jetzt Teil dieser RTL-Traditionsmarke zu sein und diese tolle Sendung mitgestalten zu können." Neben ihr gehören Elena Bruhn und Marcel Klein auch weiterhin dem Moderations-Team an.