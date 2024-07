Sat.1 hat einen Ausstrahlungstermin für "The Tribute - Die Show der Musiklegenden" gefunden. Die fünf Folgen des neuen Formats, in dem es um die Suche nach Deutschlands bester Coverband geht, laufen ab dem 16. August jeweils freitags um 20:15 Uhr - also auf jenem Sendeplatz, auf dem der Sender mit "The Voice of Germany" und "The Voice Kids" ohnehin schon regelmäßig auf Musik setzt.

Insgesamt treten in der Show zwölf Coverbands an. Die musikalische Bandbreite reichte dabei von den Beatles über die Fantastischen Vier und Sting bis hin zu Maroon 5 und Bon Jovi. Auf der großen Showbühne müssen sie ihren großen Vorbildern so nah wie möglich kommen. Beurteilt werden sie dabei nach Stimme, Performance und Sound. Wer Jury und Publikum am meisten überzeugt, gewinnt ein Konzert vor bis zu 5.000 Zuschauern im RuhrCongress in Bochum.

Yvonne Catterfeld, Conchita Wurst und Bertram Engel, der als Schlagzeuger schon seit vielen Jahren unter anderem mit Udo Lindenberg oder Peter Maffay auf Tour geht, bilden die Jury der Show. "Es ist ein bisschen Lagerfeuerstimmung, wenn man die Sendung gemeinsam mit lieben Leuten sieht, mitdiskutiert, mitsingt und vielleicht auch in Erinnerungen gräbt", so Conchita Wurst.

"In anderen Castingshows gilt es eher, sich vom Original zu entfernen und seine eigene Interpretation zu finden. Hier vergleichen wir die Bands permanent mit einer Musiklegende", sagt Yvonne Catterfeld. Und Bertram Engel erklärt: "Es ist wichtig, dass die Bands nicht nur die musikalische Ausführung imitieren, sondern auch die Bodymovements, Gesichtsausdrücke oder bestimmte Angewohnheiten, die die Originalstars haben, studieren und sich zu eigen machen. Ich werde darauf achten, dass die Künstler die Originalstars so genau wie möglich imitieren."

Matthias Opdenhövel übernimmt die Moderation der Show, die auf einem Format von John de Mols Talpa basiert und in den Niederlanden ein großer Erfolg war. Die deutsche Version wird von Cheerio Entertainment produziert.