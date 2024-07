Mit einem Fußballkracher wird sich RTL am Wochenende von der Live-Berichterstattung der UEFA Euro 2024 verabschieden. Der Privatsender hat die Übertragungsrechte an einem Viertelfinale von der Telekom erworben. Dabei wird es sich um das Aufeinandertreffen der Türkei und der Niederlande handeln. Angepfiffen wird das Match am Samstagabend um 21 Uhr – ausgetragen wird die Partie in Berlin.