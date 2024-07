Nach zuletzt im Schnitt 12,8 Prozent Marktanteil ein der klassischen Zielgruppe war "Beauty & the Nerd" im vergangenen Jahr ein durchaus überraschend großer Erfolg für ProSieben. Überraschend deshalb, weil die vierte Staffel gegenüber der dritten Runde, die 2021 lief, um rund drei Prozentpunkte zulegte. Jetzt steht die fünfte Staffel an, die ProSieben wieder etwas später im Sommer zeigte.

Schon 2021 startete "Beauty & the Nerd" im August, vergangenes Jahr fiel der Startschuss dann bereits Ende Juni. 2023 fand aber natürlich keine EM statt und auch Olympische Spiele standen nicht auf dem Programm. Die Spiele enden am zweiten August-Sonntag, direkt am Donnerstag danach geht die Kuppelshow bei ProSieben an den Start. So läuft die erste von sechs neuen Folgen am 15. August. Abrufbar sind die Folgen auch bei Joyn.



Produziert wurden diese auf Koh Samui (Thailand). Acht Nerds treffen auf acht Beautys. Und über allem steht die große Frage: Wer lässt sich vollkommen auf die Welt des jeweils anderen ein? Hergestellt wird die Sendung wie bisher auch schon von EndemolShine Germany.

Diesmal dürfte dann auch alles nach Plan laufen. Denn die im vergangenen Jahr gesendete Staffel war eigentlich schon für 2022 geplant. Die Ausstrahlung wurde damals kurzfristig gekippt. In einer Pressemitteilung sprach der Sender damals davon, dass sich 2022 vor der geplanten Ausstrahlung im Kontext der Sendung "Umstände" ergeben hätten, die eine "unabhängige Prüfung" dringend erforderlich gemacht hätten. In Absprache mit allen Beteiligten habe man die Ausstrahlung daraufhin verschoben. Als die Prüfung beendet war, gab es grünes Licht für eine Ausstrahlung.