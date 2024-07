© RTLzwei / Magdalena Possert

So mischte er etwa in der Serie "X-Diaries" mit, die Urlaubsgeschichten von Partyinseln erzählte. Große Bekanntheit erlangte er dann ab 2011, denn von Beginn an war der Teil der Crew von "Berlin – Tag & Nacht". Sieben Jahre lang spielte er bis zu einer Pause die Figur Ole Peters. 2020 kehrte Ole schließlich nochmals für einige Zeit zum Vorabendformat zurück. Zudem war er auch als Partysänger, unter anderem am Ballermann, aktiv.



Ole zählte einst zu den populärsten Figuren des Formats, nicht zuletzt, weil es sie auszeichnete, kaum ein Fettnäpfchen auszulassen – bei allem jedoch immer einen gewissen Charme zu versprühen. "Bild" berichtet, ein Herzstillstand soll die Todesursache gewesen sein. RTLzwei und die Produktionsfirma filmpool erklärten in einem Statement: "Wir hatten sehr gehofft, dass sich die Gerüchte nicht bestätigen, doch nun haben wir traurige Gewissheit. Mit großer Bestürzung haben wir heute vom Tod unseres Kollegen Falko Ochsenknecht erfahren. Falko verkörperte viele Jahre die Rolle des Ole ohne Kohle bei 'Berlin – Tag & Nacht'. Sein plötzlicher Tod hat bei uns allen tiefe Trauer ausgelöst. Unsere Gedanken sind in diesen schweren Stunden bei seinen Angehörigen und seinen Freunden."



Erst vor wenigen Monaten war ein anderer langjähriger "BTN"-Hauptdarsteller verstorben: Alfio De Benedictis, der in der RTLzwei-Serie als Fabrizio zu sehen war. Im Alter von 53 Jahren war er im Dezember gestorben. Auf Instagram, wo Falko Ochsenknecht an die 80.000 Followerinnen und Follower hat, gedachte er in seinem letzten Posting seinem verstorbenen Schauspielkollegen.