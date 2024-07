Vier Folgen der ungewöhnlichen Make-Overshow "Buying Blind" hat RTL 2021 und 2022 bereits gezeigt, jeweils dienstags und jeweils zur besten Sendezeit – allerdings mit mäßigem Erfolg. Die Quoten schwankten in der klassischen Zielgruppe zwischen knapp neun und elfeinhalb Prozent, waren also durchaus ausbaufähig. Jetzt hat der Sender die Ausstrahlung von drei weiteren Folgen in Aussicht gestellt. Diese sollen allerdings nicht mehr dienstags, sondern am Montagabend laufen. Los geht es am 29. Juli.