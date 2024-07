Kabel Eins hat den Start der inzwischen 14. Staffel der "Trucker Babes – 400 PS in Frauenhand" noch im Hochsommer in Aussicht gestellt. Konkret soll die neue Runde am 21. Juli anlaufen, also sieben Tage nach dem Endspiel der Fußball-Europameisterschaft in Deutschland. Wie üblich wird die neue Staffel sonntags um 20:15 Uhr ausgestrahlt. Sowohl die im vergangenen Frühjahr als auch die im Herbst 2023 gezeigte Staffel sicherte Kabel Eins am Sonntagabend im Schnitt je 4,7 Prozent Marktanteil bei den klassisch Umworbenen. Beide umfassten sechs Ausgaben.

Damit zeigten die Quoten zuletzt wieder etwas nach oben, sie reichen aber weiterhin nicht an die sehr guten Werte der frühen Staffeln heran, die dem Sender 2019 etwa teils über sieben Prozent einbrachten. In dem Format begleitet Kabel Eins Frauen, die in einer vermeintlich rein männlichen Disziplin mit Charme, Charakter und Können überzeugen. So gewährt das Format Senderangaben zufolge "einen tiefen Einblick in deren herausfordernden Alltag zwischen Zeitdruck, Fernfahrerleben und Familie."

Am Sonntag zuvor, also am 14. Juli, wiederholt Kabel Eins übrigens eine ähnliche Produktion – parallel zum Endspiel der UEFA Euro 2024. An diesem Abend setzt Kabel Eins auf gleich mehrere Ausgaben der "Bus Babes". Die Sendung hat mehrere Busfahrerinnen begleitet, also Frauen, die in einer früheren Männerdomäne arbeiten. Der Job als Busfahrerin zudem werde nie langweilig, denn "die Fracht" würde leben, sich beschweren und Sonderwünsche äußern. Von den "Bus Babes" liefen 2019 und 2020 insgesamt sieben Folgen – mit im Schnitt ebenfalls 4,7 Prozent Marktanteil.