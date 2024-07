am 04.07.2024 - 14:48 Uhr

Sport1 hat angekündigt, die Programmfarbe Dokutainment ausbauen zu wollen. Dafür hat sich der Sender gleich mehrere Formate gesichert, die künftig sowohl in der Daytime als auch in der Nachtschiene ausgestrahlt werden sollen. Letzteres ist vor allem deshalb bemerkenswert, weil sich Sport1 damit zugleich nach mehr als 20 Jahren von seinen nächtlichen "Sport Clips", oft auch "Sexy Sport Clips" genannt, trennt. Es handelt sich dabei um jene Softporno-Filmchen, in deren Umfeld stets Telefonsex-Werbung zu sehen war - was eine nicht unwesentliche Einnahmequelle des Spartensenders darstellte.

Sport1 spricht davon, dass man seine bisherige Nacht-Sendeschiene neu gestalten und dort künftig "ein attraktives Entertainment-Programm" senden will. Los geht es dabei schon in der kommenden Nacht: So soll es ab 1:00 Uhr die Doku-Reihe "Highway Cops" zu sehen geben, die den Arbeitsalltag der neuseeländischen Highway-Polizei begleitet. Teil des Pakets sind darüber hinaus die Formate "Highway Patrol" und "Cops - Verbrecher im Visier".

Zudem wird Sport1 das von der BBC für die Daytime produzierte "Neighbourhood Blues" in deutscher Erstausstrahlung zeigen. Die Serie thematisiert Polizeieinsätze in britischen Großstädten. Auch mehrere internationale "Border Patrol"-Formate werden künftig in deutscher Erstausstrahlung bei Sport1 laufen: Dabei handelt es sich um "Border Patrol - Kuba", "Border Patrol - Lateinamerika" sowie "Border Patrol - Rom".

Sport-Reality "Exatlon" kommt nach Deutschland

Abseits der Polizei- und Grenzschutz-Formate hat Sport1 zudem noch einmal unterstrichen, noch in diesem Jahr das Sport-Reality-Format "Exatlon" ins deutsche Fernsehen bringen zu wollen. Es ist Teil der Content-Offensive im Rahmen der strategischen Kooperation mit dem türkischen Investor Acunmedya, der jüngst 50 Prozent der Anteile an Sport1 erworben hatte. Weitere Details dazu gibt es bislang zwar nicht, aber Christian Madlindl, COO von Sport1, bezeichnet "Exatlon" als "eine der größten TV-Premieren dieses Jahres im deutschen TV-Markt" - und hängt die Messlatte damit bemerkenswert hoch.

Madlindl: "Unsere Programm-Offensive umfasst zahlreiche internationale Erfolgsformate, die wir unseren Zuschauerinnen und Zuschauern zum Teil auch in deutscher Erstausstrahlung präsentieren. Über unser bestehendes Sportangebot hinaus bauen wir so wie bereits angekündigt unser Entertainment-Portfolio mit starken Dokutainment-Strecken in der Tages- und Nachtschiene aus." Nur für die nächtlichen "Sport Clips" ist künftig kein Platz mehr.