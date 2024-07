RTL versucht sich kurzerhand in Schadensbegrenzung und wird am Donnerstag ab 21:00 Uhr - also im Anschlus an das "RTL EM-Studio" - eine Ausgabe der "Ultimativen Chart Show" zeigen. Dabei handelt es sich um eine Wiederholung aus dem Jahr 2019, in der es um "die erfolgreichsten Songs der 90er" geht.

RTL unterbricht die von Oliver Geissen moderierte Sendung allerdings gleich doppelt - zunächst für zehn Minuten, um gegen 22:15 Uhr die ohnehin eingeplante Ausgabe von "RTL Direkt" zu zeigen. Die "Chart Show" selbst geht dadurch zunächst bis 0:10 Uhr, ehe sich wie geplant das "RTL-Nachtjournal" sowie das dazugehörige "EM-Spezial" des Nachrichtenmagazins anschließen wird. Kurios: Weil "Chart Show" auch um kurz nach Mitternacht noch nicht beendet ist, geht die Sendung ab 0:50 Uhr abermals in die Verlängerung. Erst um 1:45 Uhr ist dann wirklich Schluss.

Dass RTL die Musikshow so kurzfristig ins Programm nimmt, hängt mit den sehr schwachen Quoten der vergangenen Woche zusammen. Da hatte RTL mit der Realityshow "Prominent getrennt" trotz fehlender EM-Konkurrenz nur sehr desolate Quoten erzielt. Die beiden Folgen der Realityshow erreichten nur rund 400.000 Zuschauerinnen und Zuschauer und machten den Sender in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen mit Marktanteilen von weniger als vier Prozent zeitweise zum Schlusslicht unter den Vollprogrammen.

Auch am Freitag wird RTL übrigens noch einmal eine Ausgabe der "Ultimativen Chart Show" wiederholen, hier allerdings planmäßig. Ab 21:00 Uhr geht es darin um "die erfolgreichsten Comebacks" aller Zeiten. Durch die "Nachtjournal"-Unterbrechung ist auch hier erst deutlich nach 1 Uhr Schluss.