am 09.07.2024 - 11:55 Uhr

Im neuen "RTL Brandstore", der vom Bereich RTL Consumer Products in Zusammenarbeit mit der The Customization Group (TCG) aufgesetzt wurde, bietet man den Userinnen und Usern ab sofort personalisierte Merchandising-Produkte zu verschiedenen Formaten der Gruppe an. Noch ist die Auswahl aber sehr überschaubar: Artikel für Erwachsene sind lediglich für die Formate "GZSZ", "Bauer sucht Frau", "Hundkatzemaus", "Das perfekte Dinner" und "Zwischen Tüll und Tränen" verfügbar. Für Kinder gibt’s Produkte rund um "Peppa Pig" und "Paw Patrol".

Verfügbar sind Artikel wie Decken, Hoodies, Tassen, Kissen oder auch T-Shirts und Stofftaschen. Viele dieser Produkte lassen sich dann eben individuell bedrucken, womit man eine "große Nachfrage" bediene, heißt es von RTL Deutschland. Produziert werden soll dann erst, wenn jemand etwas bestellt - also "on demand". Damit will man umweltschonend arbeiten und einen Produktüberschuss verhindern, gleichzeitig dürfte das die Produkte auch teurer machen.

Hendrik Rinsche, Senior Vice President RTL Consumer Products, erklärt: "Mit dem RTL Brandstore gehen wir den nächsten Schritt auf dem Weg, unsere beliebten Marken zu ihren Fans zu bringen. Wir freuen uns, dass wir mit individualisierbaren Produkten nun einem Kundenwunsch nachkommen können, der bislang noch nicht umfassend gedeckt wurde. TCG ist dabei unser Partner, da sie über mehrjährige Expertise im Bereich personalisierbarer Produkte verfügen und die gesamte Wertschöpfungskette beherrschen."

Und Sven Hantke, Head of Enterprise Business bei TCG, sagt: "Unser Ziel ist es, den Fans der Marken aus dem Universum von RTL und Toggo nicht nur qualitativ hochwertige Produkte, sondern auch die Möglichkeit zu bieten, ihre Erinnerungen und Lieblingsmomente in einzigartiger Weise zu bewahren. Durch unsere Produktionsmethoden stellen wir sicher, dass wir diesen Anspruch erfüllen."