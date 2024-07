Es war von Beginn an ein ambitioniertes Unterfangen von RTL, selbst in direkter Konkurrenz zu Live-Spielen, aber auch an spielfreien Tagen sein "EM-Studio" mit Elton, Jan Köppen und wechselnden Expertinnen und Experten auszustrahlen. Aus Quotensicht war der Sender mit seiner Show dann auch nur selten wirklich gefragt - allenfalls im Windschatten eigener Übertragungen konnte die Produktion von Raab Entertainment in den zurückliegenden Wochen bei den Fans punkten.

Dass RTL nun dennoch die Reißleine zieht und das Projekt etwas früher beendet als ursprünglich geplant, kommt gleichwohl überraschend. Tatsächlich hat der Kölner Privatsender am Dienstag angekündigt, dass es am kommenden Sonntag um 20:15 Uhr nicht mehr das "RTL EM-Studio" zu sehen geben wird.

Die ursprüngliche Planung glich allerdings von vornherein einem Himmelfahrtskommando, wäre das letzte "EM-Studio" doch in direkter Konkurrenz zur ARD-Vorberichterstattung des EM-Finals zu sehen gewesen. Die meisten Fußball-Fans hätten sich vor diesem Hintergrund wohl ohnehin für die ARD entschieden, während all jene, die sich nicht für Fußball erwärmen können, vermutlich schon um 20:15 Uhr ein Programm der Konkurrenz gewählt hätten.

Nun will RTL also am Sonntag versuchen, zumindest letztere Zielgruppe anzusprechen. Die Chancen stehen einigermaßen gut, denn auch bisher schon hatte RTL trotz der hochkarätigen EM-Konkurrenz für den Sonntagabend ohnehin eine Free-TV-Premiere eingeplant: Die Erstausstrahlung des US-Spielfilms "Snake Eyes: G.I. Joe Origins" soll den neuen Planungen zufolgen aber nun nicht erst um 21:00 Uhr beginnen, sondern direkt um 20:15 Uhr. Durch die kurzfristige Programmänderung läuft das "Stern TV Spezial" zum Thema "Guter Schlaf und gesunder Rücken" im Gegenzug schon um 22:35 Uhr, ehe das "Nachtjournal" um 23:40 Uhr beginnt.

Vom "RTL EM-Studio" müssen die Fans durch die jetzt getroffene Entscheidung schon früher Abschied nehmen: Die letzte Ausgabe wird somit schon am Samstagabend zu sehen sein - nach 26 anstelle der ursprünglich geplanten 27 Ausgaben.