Nach nur zwei Monaten hat Sat.1 genug von seinem Ausflug in die Kochwelt. Wie der Sender auf DWDL.de-Nachfrage bestätigte, werden die beiden neuen Formate "Das Schnäppchenmenü - Drei Gänge, fertig, los" und "Drei Teller für Lafer" schon am Freitag zum letzten Mal im täglichen Nachmittagsprogramm zu sehen sein.

Die Produktionen von Just Friends und den Fernsehmachern waren erst Mitte Mai auf den Sendeplätzen um 15 und 16 Uhr an den Start gegangen - als erster Akzent, den der neue Senderchef Marc Rasmus am Sat.1-Nachmittag setzte. Doch die Erwartungen konnten die Shows nicht erfüllen: Die bislang 40 ausgestrahlten Folgen des "Schnäppchenmenüs" mit Alexander Kumptner erreichten im Schnitt kaum mehr als 200.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 4,4 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen, die Kochshow mit Johann Lafer lief danach in aller Regel noch schwächer.

"Die Kochshows 'Drei Teller für Lafer' und 'Das Schnäppchenmenü' haben unter der Woche am Sat.1-Nachmittag leider nicht den Massengeschmack getroffen", erklärte ein Sat.1-Sprecher gegenüber DWDL.de. "Für die Fans der Shows haben wir trotzdem eine gute Nachricht: Wir spielen jeweils fünf neue Folgen am Samstag ab 13 Uhr, zunächst 'Drei Teller für Lafer' und später dann 'Das Schnäppchenmenü'." Darüber hinaus werden beide Shows auch auf der Streaming-Plattform Joyn gezeigt.

Wie Sat.1 in Zukunft seinen Nachmittag bespielen will, ist damit einmal mehr völlig unklar. Die Lösung, mit der sich der Sender ab der kommenden Woche durchhangeln will, dürfte allenfalls vorübergehend Natur sein: Anstelle der Kochshows zeigt Sat.1 zunächst zwei weitere Wiederholungen von "Auf Streife". Die Scripted Reality und ihr "Spezialisten"-Ableger, deren Aus schon unter Rasmus' Vorgänger Daniel Rosemann beschlossen wurde, füllen damit vorübergehend ganze sieben Stunden am Tag.