In der früheren Late-Night-Show "Circus HalliGalli", die zwischen 2013 und 2017 bei ProSieben ausgestrahlt wurde, gehörte "Aushalten: Nicht lachen" zu den regelmäßigen Rubriken. Das simple Konzept: Wer am häufigsten lacht, verliert - und um das zu verhindern, legten sich Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf gehörig ins Zeug.

In Erinnerung gerufen wurde die Rubrik jüngst, als Joko und Klaas einen Tag lang das Programm von ProSieben bestimmen durfen. Weite Strecken dieses Tages wurde dabei auf einen sogenannten "Supercut" von "Aushalten: nicht lachen" gesetzt - und der kam mit Marktanteilen von mehr als 20 Prozent in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen so gut an, dass ProSieben damit nun überraschend sogar die Primetime füllt. Am Samstag, den 27. Juli wird der Sender um 20:15 Uhr noch einmal den "Supercut Vol. I" ausstrahlen.

Dass ProSieben den Samstagabend mit einem simplen Zusammenschnitt füllt, hängt freilich auch mit den Olympischen Sommerspielen in Paris zusammen, die schon kurz nach Ende der Fußball-Europameisterschaft bei ARD und ZDF abermals für hohe Quoten sorgen dürften - unter anderem auch an besagtem Samstagabend.

Die Konkurrenz legt sich indes am 27. Juli mehr ins Zeug und hat eine neue Folge der Wissensshow "Wunder unserer Erde - Das große GEO-Quiz" angekündigt, moderiert von Sonja Zietlow und Dirk Steffens (DWDL.de berichtete). Frischen TV-Stoff bietet auch Sat.1: Dort ist ab 20:15 Uhr der US-Actionfilm "Secret Headquarters" mit Owen Wilson in der Hauptrolle als Free-TV-Premiere zu sehen.