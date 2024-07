Mit den erfolgreichen "Steel Buddies" hat DMAX in der Vergangenheit zumeist fantastische Quoten eingefahren. Mitunter kam der Spartender in der Primetime mit Erstausstrahlungen des Formats auf über fünf Prozent Marktanteil – so wurde also auch die Konkurrenz auf das Programm aufmerksam. Schon seit einiger Zeit ist nun bekannt, dass die "Steel Buddies" nicht fortgesetzt werden und der tragende Charakter Michael Manousakis künftig für Kabel Eins vor der Kamera steht.

Im Rahmen einer Programmpräsentation in Hamburg hat Kabel Eins nun auch gesagt, wann "Morlock Motors – Big Deals im Westerwald" startet. Einerseits ist jetzt klar, dass Kabel Eins mit dem Programm am Donnerstagabend plant – die "Steel Buddies" wurden zuletzt an Dienstagabenden gezeigt. Los gehen soll die erste Staffel des neuen Programms am 10. Oktober, zudem ist auch ein Joyn-Ableger geplant. "Morlock Motors – Das Team" soll noch mehr "tonnenschwere Geschäfte" zeigen.



"Morlock Motors – Big Deals im Westerwald" soll am Donnerstagabend in Kabel Eins auf eine andere neue Eigenproduktion folgen. "Yiehaa! Unser Traum vom Wilden Westen" begleitet Western-Begeisterte in ganz Deutschland. Sie leben ihren Traum vom American Way of Life vor der eigenen Haustür. Davon startet die erste Staffel am 5. September.

Kabel Eins, das donnerstags gerade mit "Achtung Abzocke" sehr stark unterwegs ist, rückt also donnerstags etwas mehr als bisher von der Programmfarbe Kochen ab – in der Vergangenheit hatte hier ja Frank Rosin das ein oder andere Eisen im Feuer. Dessen Format "Rosins Restaurants" soll fortgesetzt werden, wie es vor einigen Wochen hieß – aber eben jetzt nicht direkt im Herbst wieder in Erscheinung treten.