Im Frühjahr vergangenen Jahres gehörte "Destination X" zu den wenigen auffälligen neuen Format-Ideen der Fernsehmesse MIPTV, wenig später kündigte ProSieben an, sich die Formatrechte für Deutschland gesichert zu haben und eine Adaption für 2024 zu planen. Nun haben die Dreharbeiten begonnen - und damit sind nun nicht nur die Teilnehmerinnen und Teilnehmer bekannt, sondern auch die Tatsache, dass es sich dabei im Gegensatz zum Ursprungsformat und den bislang schon umgesetzten Adaptionen in anderen Ländern um mehr oder weniger Prominente handelt.

Im Einzelnen sind mit dabei: Die Schauspielerin Tina Ruland, die aus "Let's Dance" bekannte Tänzerin Ekaterina Leonova, die Moderatorin Madita van Hülsen, der Schauspieler Andreas Elsholz, die Influencerin Leyla Lahour, der Turn-Europameister Philipp Boy, der Reality-Darsteller Max Bornmann und die Reality-Darstellerin Hanna Sökeland.

Sie alle begeben sich nun also in einem Bus auf einen Roadtrip quer durch Europa - mit dem kleinen Haken, dass der Bus blickdichte Scheiben hat. Die zentrale Frage, die es für die Promis zu beantworten gilt, ist also: Wo befindet sich der Bus gerade? Nur ab und an können sie einen kurzen Blick durch die Scheiben erhaschen. Sie müssen jedes Detail der Reise verfolgen und erhalten immer wieder Hinweise - von denen mancher allerdings auch gezielt in die Irre führen könnte.

Am Ende jeder Folge muss jeder im Geheimen mit einem X auf der Europakarte den Ort markieren, an dem der Bus nach ihrer Ansicht gerade steht. Wer am weitesten vom tatsächlichen Standort entfernt ist, muss den Bus sofort verlassen und erfährt im selben Moment gemeinsam mit dem Publikum, wo der Bus tatsächlich gerade steht. Ausgestrahlt werden soll "Destination X" im Herbst, genauere Details wurden noch nicht verraten. Produziert wird die deutsche Adaption von RedSeven Entertainment.