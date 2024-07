Nach seinem Wechsel vom ZDF zu RTL Deutschland fungiert der Wissenschaftsjournalist Dirk Steffens bekanntlich als Experte für die Wissensmarke "Geo" - und ist als solcher etwa am kommenden Samstag wieder in der "Geo"-Quizshow "Wunder unserer Erde" an der Seite von Moderatorin Sonja Zietlow bei RTL zu sehen. Aber auch beim Schwestersender kommt Steffens demnächst auf Einsatzzeiten - in einem neuen Tier-Format, das er zusammen mit dem "Hundeprofi" Martin Rütter präsentieren wird.

Konkret hört die Sendung auf den Titel "Die schlausten Tiere der Welt mit Martin Rütter und Dirk Steffens" und wird ab dem 17. August samstags um 19:10 Uhr zu sehen sein - also auf einem Sendeplatz, auf dem schon seit vielen Jahren diverse Tier-Formate ausgestrahlt werden. Von dem neuen Format sind vorerst sechs Folgen geplant. Rütter und Steffens wollen darin zeigen, "dass die Superhirne der Tierwelt mit der menschlichen Intelligenz mithalten können", wie es heißt. Sie "erleben und kommentieren die Geniestreiche" von Tieren, ordnen die Erkenntnisse ein und fragen sich, was sie für uns alle bedeuten.

Unterdessen hat Vox auch für das Vorabendprogramm am Sonntag neue Folgen angekündigt: Nach mehr als zwei Jahren gibt es ab dem 18. August wöchentlich um 18:10 Uhr die neue Staffel der "Tuning Profis" zu sehen. Das einst bei Nitro gestartete Format war 2022 schon einmal bei Vox zu sehen, verzeichnete damals allerdings nur mäßige Quoten, weshalb die Rückkehr nun durchaus überrascht. Die aus dem Automagazin "auto mobil" bekannt gewordenen Tuner Timo, Charly, Maui und Kirk wollen in vier neuen Folgen wieder in Ordnung bringen, was Deutschlands Hobbyschrauber an ihren motorisierten Lieblingen verunstalten.

Ebenfalls vier neue Folgen laufen ab dem 18. August von "Traumhaus oder Luftschloss? Normal wohnen kann jeder". Im Vergleich zu den ersten beiden Staffeln ändert sich allerdings der Sendeplatz: Statt wie bisher um 18:10 Uhr ist das Format über ungewöhnliche Immobilienbesitzer diesmal eine Stunde später zu sehen.